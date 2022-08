99 procent van alle nieuwe zeeschildpadden in Florida zijn vrouwtjes omdat stranden opwarmen

"30 tot 40 jaar geleden was de ratio tussen vrouwtjes en mannetjes 6:1 bij zeeschildpadden. De voorbije 10 jaar is dat getal helemaal veranderd. Nu is ongeveer 99 procent van de nieuwe zeeschildpadden een vrouwtje. Alles is opgewarmd, het zeewater, het strand... en dat is natuurlijk geen goed nieuws op de lange termijn", zegt Rosales.

"Je moet ook weten dat van 100 eitjes op het strand, er vaak maar eentje uiteindelijk een volwassen zeeschildpad wordt. Bovendien duurt het dan nog eens heel lang vooraleer ze geslachtsrijp zijn, soms tot 30 of 40 jaar." Zeeschildpadden kunnen ongeveer zo oud worden als mensen.