Brand vernielt zorgboerderij in Roosdaal: "Geen gewonden, maar wel erg pakkend"

In Strijtem, bij Roosdaal, heeft het maandagavond gebrand in de zorgboerderij Sint-Franciscus. Daar worden minderjarige en meerderjarige personen met een verstandelijke beperking opgevangen. Het vuur zou ontstaan zijn in de stallen. "Onze mensen hebben alle dieren tijdig kunnen evacueren", zegt algemeen directeur Koen Vanderbeken. "In het gebouw was niemand aanwezig. Er vielen dan ook gelukkig geen gewonden. Helaas hebben we wel moeten vaststellen dat het hoofdgebouw van de kinderboerderij volledig in puin ligt. Dan hebben we het over de keuken, de bakkerij en het bureau van de medewerkers. De stallen waar de dieren zitten zijn wel gevrijwaard."

"De bewoners van een gebouw dat op zo'n 100 meter van de boerderij ligt, hebben we wel uit voorzorg geëvacueerd en elders ondergebracht. De schade aan het hoofdgebouw is wel groot. Het is zeer ingrijpend voor alle medewerkers in de organisatie. De kinderboerderij is een mooie plek waar veel personeel, maar ook gasten graag naartoe komen. Dit is echt pakkend", zegt een geëmotioneerde directeur.



De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg overigens hulp van tankwagens uit brandweerzones in de buurt om het vuur te blussen. In de boerderij lag ook heel wat stro en hooi opgestapeld. Daarom werd er nog de hele nacht nageblust. Het parket stuurt vandaag een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen.