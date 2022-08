Brand vernielt deel van legendarische Cinecittá-filmstudio in Rome

Door de brand zijn de opnames van het vervolg op de Netflix-film 'The Old Guard' met Charlize Theron (46) onderbroken.

In Cinecittá, dat in het Italiaans "stad van de film" betekent, zijn sinds de oprichting in 1937 meer dan 3.000 films opgenomen, zoals onder andere "La Dolce Vita" van Federico Fellini en "Gangs of New York" van Martin Scorsese. Wat recenter zijn ook "The Two Popes" en "House of Gucci" er gefilmd.