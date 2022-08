Dansschool You Can Dance uit Beringen maakt voorstelling met 30 uitwisselingsstudenten uit Aruba

In Beringen zijn deze week 30 jonge dansers uit Aruba te gast. Samen met de leden van dansstudio You Can Dance werken ze aan een voorstelling die vanavond te zien is in het Casino in Beringen, en half augustus in Aruba. Met het uitwisselingsprogramma wil You Can Dance de jonge dansers uit hun sociaal isolement halen na de lange coronacrisis.