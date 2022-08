De zon draait weer (iets) sneller rond: 29 juni was de kortste dag sinds 1960

Twee duizenden van een seconde per dag, dat lijkt niet veel, maar voor wetenschappers is het wel een probleem. Temeer omdat wij twee tijdssystemen hebben, die door dat verschil uit elkaar gaan lopen.

Het eerste systeem is de 'waargenomen zonnetijd', de astronomische tijd, Universal Time 1 of UT1 en het is gebaseerd op de tijd die de aarde nodig heeft om volledig rond haar as te draaien. Wetenschappers kunnen die tijd zeer precies bepalen, tot op drie miljoenste van een seconde, met een techniek die Very Long Baseline Interferometry (VLBI) heet.

Daarbij worden astronomische objecten, voornamelijk quasars, geobserveerd door verschillende telescopen verspreid over de aarde. De quasars dienen als referentiepunten die in essentie onbeweeglijk zijn omdat ze miljarden lichtjaren van de aarde verwijderd zijn. Omdat de observatieposten op verschillende plaatsen op aarde liggen, zal het signaal van de quasars er langer over doen om bepaalde posten te bereiken dan andere. Die kleine verschillen is de aankomsttijden kunnen wetenschappers gebruiken om gedetailleerde, precieze informatie te verkrijgen over onder meer de rotatiesnelheid van de aarde.

Het tweede systeem is de atomaire tijd, UTC (Coordinated Universal Time of gecoördineerde wereldtijd) , die gebaseerd is op TAI (Temps Atomaire International). Daarin is een seconde exact de tijd die de straling van een bepaald cesiumatoom nodig heeft om 9.192.631.770 keer te trillen en de tijd wordt bepaald door een wereldwijd netwerk van zo'n 400 atoomklokken.

De huidige cesiumatoomklokken zijn zo nauwkeurig dat ze op 1,4 miljoen jaar een seconde achter zouden lopen, nieuwe optische atoomklokken die nog dit decennium zullen gebruikt worden voor de tijdsbepaling, lopen slechts een seconde achter op 15 miljard jaar, langer dan het universum al bestaat.

Bij de atomaire tijd zijn alle dagen uiteraard even lang terwijl dat bij de astronomische tijd niet het geval. Bovendien zijn de astronomische dagen zoals gezegd nu iets langer en daardoor lopen de twee systemen uit elkaar.

Om te vermijden dat ze al te veel uit elkaar gaan lopen, is de International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) sinds 1972 in UTC af en toe een schrikkelseconde gaan invoeren. Dat gebeurt meestal van zodra het verschil tussen beide systemen zes tienden van een seconde bedraagt, om te vermijden dat het meer dan negen tienden zou worden. Meestal op 31 december, soms ook op 30 juni, wordt de seconde voor middernacht, 23:59:59, niet gevolgd door 00:00:00 maar wel door 23:59:60, een schrikkelseconde dus.