Donald Trump is al honderd dagen amper te zien op Fox News: is het droomhuwelijk voorbij?

Anderzijds heeft Fox News sinds de troonswissel stelselmatig de aandacht verlegd naar het bekritiseren van de huidige president, Joe Biden.

Eerst en vooral is het logisch dat een zittende president meer aandacht krijgt dan zijn voorganger.

In het gepolariseerde politieke klimaat van de VS is het vaak beter voor de kijkcijfers om kritiek te leveren op tegenstanders dan om de positieve aspecten van het eigen beleid in de verf te zetten. Op Fox News wordt Biden sinds zijn presidentschap bijna even vaak vermeld als Trump tijdens diens regeerperiode. Vooral persoonlijke uithalen over Bidens gezondheid of diens zoon Hunter scoren goed bij het rechtse kijkerspubliek.