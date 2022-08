775.000 huishoudens hebben verwarmingspremie nog niet gekregen: dit moet je doen om jouw 100 euro te ontvangen

"Je controleert best eerst je energiefactuur", zegt Meurisse. "Mogelijk heb je de premie al gekregen zonder het door te hebben. Is dat niet zo, kun je op onze site nagaan of je recht hebt op de premie. Als dat zo is, kun je een aanvraag doen. Dat kan online het snelst, maar je kunt ook de nodige papieren afdrukken en opsturen per post. Het is zeker niet de bedoeling om je energieleverancier te contacteren."