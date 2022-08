Leuven is klaar voor voetbalwedstrijd Union - Glasgow Rangers: "Extra agenten en veel Stella" 

Daarnaast worden er ook heel wat spotters ingezet, agenten in burger, die de supporters kennen. "We hebben hier spotters rondlopen uit Brussel, maar ook uit Schotland", zegt Vranckx. "Zij kennen hun pappenheimers. We verwachten niet echt grote problemen, we verwachten een voetbalfeest. En mocht er iets gebeuren dan hopen we dat we met praten het probleem kunnen oplossen en anders hebben we zeker agenten klaar staan."