Gsm van Linterse vrouw uit Maas gevist met foto's overleden moeder

Vorige week was Melissa Serré uit Linter, bij Tienen op vakantie met haar gezin in Maaseik. Toen ze met een vlot op de Maas dobberde, viel haar iPhone uit haar handen, recht de Maas in. "Ik was op mijn smartphone door vacatures aan het scrollen, omdat ik door corona na 19 jaar zonder werk ben gevallen. En plots glipte die uit mijn handen omdat er een speedboot voorbij kwam gevaren." Omdat het water daar zo diep en donker is, verwachtte Melissa niet dat ze haar gsm ooit nog zou terug vinden."

Melissa zat in zak en as, want op het toestel staan ook foto's van haar overleden moeder. Gelukkig schoot haar man meteen in actie. "Die is beginnen googelen, en vond zo de duikers van verloren-gevonden.be. Die zijn dan de Maas ingedoken en hebben mijn smartphone terug gevonden. Ik was echt zo blij."