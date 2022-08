Heide in Limburg in volle bloei, hier en daar wel dor door droogte

Enkele weken geleden kleurden de eerste heideplanten al paars, maar intussen ook de volledige heidegebieden. En hoewel de heide een plant is die goed bestand is tegen de droogte, is te merken dat de langdurige droogte van dit jaar en van de voorbije jaren ook zijn impact heeft. Op sommige plekken staat de heide daardoor droger of wat dor.