Uitgeschakeld door een raket met ronddraaiende messen: zo maakte de VS jacht op topterrorist al-Zawahiri

Voor het talibanregime in Afghanistan is de dood en vooral de aanwezigheid van al-Zawahiri erg vervelend. De taliban hadden vorig jaar immers beloofd dat hun land nooit meer een basis voor Al Qaeda of andere terreurgroepen zou worden en nu blijkt dat de topman van die groep bij wijze van spreken twee straten verder dan de leiders van de taliban heeft gewoond. Dat zal de VS niet warm maken om de miljarden dollars reserves van de Afghaanse centrale bank die in Amerika liggen, vrij te geven.

Anderzijds is duidelijk dat de VS nog altijd goede inlichtingen krijgen uit Afghanistan, een jaar na hun chaotisch vertrek. Tenslotte is ook duidelijk dat Al Qaeda niet meer is wat het geweest is. Leiders worden vervangen, maar meestal door lieden van lager niveau en charisma. Het "business model" en de aantrekkingskracht van Al Qaeda lijkt voor jihadisten alsmaar minder belangrijk, ook nu concurrent IS fors aan invloed verliest.