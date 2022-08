13 expo's met illustraties uit kinder- en jeugdboeken op bijzondere plekken in Hasselt en Genk

Een illustrator die zijn werk tentoonstelt in boekhandel Grim, is Paddy Donnelly. "Ik ben afkomstig van Ierland en woon nu al 13 jaar in Hasselt. Mijn vrouw was er destijds op Erasmus en heeft mij als souvenir meegenomen naar België", lacht hij. Hij bracht al 14 boeken uit in verschillende talen, waarvan twee in het Nederlands. "Het meer dat verdwijnt" gaat over een echt bestaand meer in Ierland dat soms echt verdwijnt en verschijnt op 1 dag. Voor "Hier benne draken" werkte hij samen met een Engelse schrijfster, Susannah Lloyd. "Mijn tekeningen van de draken in dat boek hebben niet meteen een link met het verhaal, maar kinderen zullen de draken doorheen het verhaal zeker spotten." De illustrator won al meerdere prijzen met zijn digitale tekeningen. Zo was hij de winnaar van de Literary Association of Ireland Biennial Children’s Book Awards en staat hij op de longlist van de World Illustration Awards 2022. Maar hij is zelf ook fan van zijn collega's: "Ik wil zeker naar de tentoonstellingen van Lisse Loos en Jacques & Lise, want ik vind hun werk geweldig."