Japanse openbare omroep maakt tv-programma met Gentse stadsgids over "De rechtvaardige rechters"

Japanners blijken nogal geïnteresseerd te zijn in het wereldberoemde schilderij Het lam gods van de Gebroeders Van Eyck dat in de Gentse Sint-Baafskathedraal hangt. En dat bleek nog niet zo lang geleden ook weer, want stadsgids Dirk Van Nieuwenhuyze uit Oostakker kreeg ineens een speciale oproep: "Een Japanse televisieploeg kon mij vinden via een Nederlands mediabedrijf. Dat had mij opgezocht via Google omdat ik een beetje gespecialiseerd ben in de diefstal van het paneel "De rechtvaardige rechters"."