Kanaal Ieper-IJzer kleurt al voor het vijfde jaar op rij groen door eendenkroos

Het probleem doet zich elk jaar voor op het kanaal Ieper-IJzer. Door de plant eendenkroos wordt een groot stuk van het kanaal bedekt en kleurt dat groen. De plant zorgt op korte tijd voor heel wat problemen. Heel wat vissen zijn er gisteren gestorven en daardoor is er heel wat geuroverlast in de Ieperse jachthaven.

Omwoners, handelaars, hengelaars en verhuurders van boten zijn er niet meer over te spreken. De stad Ieper wil nu de Vlaamse Waterweg in gebreke stellen, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit): "Het is met pijn in het hart dat we hier met alle betrokkenen samenstaan. Als je het hier bekijkt, het is om te wenen. Duizenden vissen zijn dood. Het duurt tien tot vijftien jaar om dit visbestand terug te krijgen. Het is schandalig, want het is al jaren dat wij om actie vragen. Er gebeurt af en toe iets, maar totaal onvoldoende om tot een structurele oplossing te komen voor dit kanaal."

De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos hadden eerder al vis in het kanaal uitgezet en beluchters aangebracht, maar het volledige kanaal moet dringend gebaggerd worden, klinkt het.