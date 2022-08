Keizer Karel deelt opnieuw centjes uit in Tombeek

"Normaal gebeurt de Keizer Kareltrek altijd de eerste zondag na Driekoningen", vertelt Jan Van Brabant, voorzitter van de Keizer Karelvereniging. "Maar door corona is dat twee jaar niet kunnen doorgaan. Daarom hebben we met de Keizer Karelvereniging aan het gemeentebestuur gevraagd om de trek te laten doorgaan tijdens de Keizer Karelfeesten op het feestplein. De vraag kwam er ook een beetje omdat er in Tombeek geen enkel café meer open is, waardoor we die traditie sowieso moesten stopzetten."