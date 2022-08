Leidingwater wordt mogelijk 12 procent duurder in Limburg

De Watergroep wil de komende zes jaar een prijsstijging van bijna 12 procent doorvoeren, en die prijsstijging staat los van de indexaanpassingen. Volgens de watermaatschappij zijn de kosten voor het oppompen en vervoeren van ons leidingwater gestegen, door de stijgende energieprijzen. Maar ook de klimaatopwarming heeft er iets mee te maken. "De klimaatverandering zet ons steeds meer onder druk", zegt woordvoerder van De Watergroep Tinne Vandermeersch. "We worden steeds vaker uitgedaagd om lange droogteperiodes te overbruggen en daarom moeten we investeren in nieuwe apparatuur. We willen slimme ondergrondse wateropslagplaatsen aanleggen en ook digitale watermeters installeren bij onze klanten."