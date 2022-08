Rugzak met alarmpistool en zakmes gevonden in Sun Parks Oostduinkerke

In het vakantiepark in Oostduinkerke heeft een nachtwaker afgelopen nacht een rugzak met daarin een pistool en een zakmes gevonden. Een jongeman van 18 jaar was die daar vergeten en kwam het even later oppikken, maar ondertussen had de nachtwaker de politie gebeld. Het pistool was een exacte replica van een vuurwapen, maar bleek uiteindelijk een alarmpistool te zijn. Maar ook alarmpistolen mag je niet zo maar bij hebben in ons land. De jongeman is ondervraagd, zijn wapens zijn in beslag genomen.