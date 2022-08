De Lilse Bergen in Lille roept ouders op om kinderen in de gaten te houden: "We moeten veel kinderen uit water halen"

In De Lilse Bergen hebben de redders hun handen vol met jonge kinderen die alleen lopen. "We merken een trend die zich al enkele jaren voordoet dat de ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen meer en meer bij de redders leggen", vertelt directeur Bart Verheyen op Radio 2 in Antwerpen. "Zo zijn er veel kinderen verloren gelopen of moeten we hen uit het water halen."