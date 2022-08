Man ontsnapt uit commissariaat in Brussel door toilet in cel te slopen en door gat in de muur te kruipen

De man werd gezocht in West-Vlaanderen voor drugsfeiten en agressie tegenover de politie. Toen hij werd gevonden in Brussel, werd hij meteen opgepakt.

De bedoeling was hem later over te brengen naar de gevangenis, vermoedelijk in Gent of Brugge, maar hij ontsnapte voor dat kon gebeuren.

De man sloopte het toilet in zijn cel, waardoor een gat in de muur ontstond. Daarlangs kon hij ontsnappen. De camera in zijn cel werkte op dat moment niet.