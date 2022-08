Man (32) komt om bij dakwerken aan woning in Eeklo

De man van 32 uit Lievegem, is vermoedelijk van zijn stelling gevallen toen hij aan een dak van een woning aan het werken was. Het was een buurvrouw die de man vanmorgen rond 8 uur op de grond zag liggen, en de hulpdiensten verwittigde. Maar alle hulp kwam te laat. Politie en parket onderzoeken nu verder hoe het ongeval is kunnen gebeuren.