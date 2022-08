Al meer dan 100 mensen erkend als slachtoffer van mensenhandel in zaak rond chemiebedrijf Borealis

In de zaak rond chemiebedrijf Borealis, in de haven van Antwerpen, zijn nu al meer dan 100 mensen erkend als slachtoffer van mensenhandel. Eerder was sprake van 55 mannen uit de Filipijnen en Bangladesh, nu blijkt dat ook Turken er economisch uitgebuit werden. "Een ongezien grote zaak", zegt Pieter Wyckaert van het Antwerpse Arbeidsauditoraat.