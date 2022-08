Mortselse erfgoedboom krijgt onderhoudsbeurt

De wilg wordt een erfgoedboom genoemd omdat hij erg bekend is in Mortsel. "Iedereen kent de boom en omdat het een groot exemplaar is en het ontstaan gelinkt is aan een hoeve in Mortsel noemen we hem een erfgoedboom. Je kan de boom vanop het nabije pad zien. Er broeden elk jaar ook veel spechten in. Het is een leuke plek om te passeren", zegt Van De Perre van Natuurpunt.