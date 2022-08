Motorrijder die in Dudzele levensgevaarlijk gewond is geraakt, nog steeds in kritieke toestand

Het ongeval is gisterenavond rond 18.30 gebeurd in Dudzele bij Brugge. Er lagen brokstukken verspreid over de volledige rijweg van de Zeelaan. De Zeelaan was daarom lange tijd afgesloten in de richting van Brugge. Nadat de motorrijder op de wagen was ingereden, verloren beide bestuurders de controle over hun voertuig. De motorrijder raakte levensgevaarlijk gewond en is nog altijd in kritieke toestand.

De bestuurster van de auto, een vrouw van 61 jaar uit Brugge, kwam er met de schrik vanaf. Het parket heeft beide voertuigen in beslag genomen voor verder onderzoek.