Ze doet het dan toch: Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi zet voet aan de grond in Taiwan

Vandaag is Taiwan een levendige democratie met 23 miljoen inwoners en een erg ontwikkelde economie. Officieel heet het nog altijd de "Republiek China". Zowel die naam als de vlag met de zon op een blauw veld verwijzen naar de republiek China die bestond voor het communisme (1911-1949). Officieel erkennen de meeste landen Taiwan niet echt, maar in de praktijk zijn er erg goede informele en economische contacten. Ook België heeft een "vertegenwoordiging" in Taipei, maar noemt dat geen "ambassade".

De meeste inwoners mogen dan wel van Chinese afkomst zijn, toch is er weinig sympathie voor het vasteland. Dat heeft uiteraard te maken met het repressieve regime in China. De belofte van Peking dat Taiwan zijn politiek model mag handhaven, is na de schending van eerdere beloften in Hongkong en Macau niet geloofwaardig meer. Strategisch ligt Taiwan tussen Japan en de Filipijnen en sluit het de Zuid-Chinese Zee naar het oosten af van de Stille Oceaan, en die laatste is nog altijd een "Amerikaans meer".