Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over Brusselse Ring in Machelen is groot succes

"We zien een aanzienlijke stijging van het aantal fietsers", vertelt Machels schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). "Een stijging die oploopt met zo'n 10 à 15 procent, dagelijks zitten we aan zo'n 400 fietsbewegingen per dag. Vooral het feit dat de fietser door het gebruik van de fietsbrug over de Ring zo'n 15 minuten wint op zijn traject, zorgt ervoor dat ze zo populair is. Het is duidelijk dat die fietsbrug de missing link was tussen Leuven en Brussel."