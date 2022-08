NMBS wil nieuwe overdekte parking voor 600 fietsen aan Gentse Sint-Pietersstation

"We zien dat aan het aantal fietsen dat aan het station staat en gebruik maakt van de fietsparkeerplaatsen", legt woordvoerder Dimitri Temmerman uit. "We zijn ervan overtuigd dat dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Vandaar dat er bij de nieuwe plannen voor het Sint-Pietersstation nog meer overdekte fietsparkeerplaatsen komen dan oorspronkelijk was voorzien."