Oudste vissershuisje aan Belgische kust staat te koop: "Met museum en café inbegrepen"

Het oudste vissershuisje in Blankenberge draagt de naam "Huisje van Majutte" en stamt uit de jaren 1500. “Of toch de funderingen”, nuanceert Peter Gadeyne, uitbater van het vissershuisje, “zoals het er nu staat, staat het er ongeveer sinds 1775 .” Daarmee is het vissershuisje het oudste in zijn soort van ons land. Ook al wordt er niet meer echt gewoond.

Het huisje, dat in de huidige staat iets meer dan 250 jaar oud is, is ingericht als een museumcafé. Uitbater Peter Gadeyne is nu al op zoek naar een koper en hoopt dat die dan ook het cafeetje op dezelfde manier zullen uitbaten. “Ik ga pas in 2025 op pensioen, maar ik wou niet wachten met zoeken tot de laatste maand. Ik wil dit huisje niet verloren laten gaan. Ik gooi nu vanuit het vissershuisje dus al mijn hengel uit, al vissend naar een opvolger.”