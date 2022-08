Peking roept Amerikaanse ambassadeur op het matje voor bezoek Pelosi aan Taiwan: "Gevolgen zullen groot zijn"

"Deze daad is extreem choquerend en de gevolgen zullen bijzonder ernstig zijn", aldus Xie, geciteerd door het staatspersagentschap Xinhua. "Een Chinese reactie zal niet uitblijven." De minister waarschuwde verder nog dat de Verenigde Staten "de prijs voor hun eigen fouten zullen betalen" en riep Washington op "om onmiddellijk zijn fouten recht te zetten en praktische maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van het bezoek ongedaan te maken", aldus Xinhua.

De 82-jarige Democrate landde dinsdagavond plaatselijke tijd in de Taiwanese hoofdstad Taipei voor een verrassingsbezoek. De diplomatieke demarche is controversieel omdat China het democratisch bestuurde Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. Peking stuurde eerder al een vlammend communiqué uit waarin het spreekt van een "majeure politieke provocatie" en dreigde met "gerichte militaire acties".

Pelosi is de politieke nummer 3 in de VS, na president Joe Biden en vice-president Kamala Harris. Ze is de hoogst geplaatste Amerikaanse op het eiland in decennia. Officieel erkennen de Verenigde Staten Taiwan niet als onafhankelijk land. China gaat geen diplomatieke relaties aan met landen die dat wel doen. Taiwan kan wel rekenen op Amerikaanse militaire steun om zich te verdedigen in het geval van een Chinese aanval. De Verenigde Staten hebben hun militaire aanwezigheid in de regio de afgelopen jaren fors verhoogd.