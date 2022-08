Sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen in Dendermonde krijgt poederbrief in de bus

Wat er in de brief zit, is nog niet duidelijk. "Dat is voer voor onderzoek. De brandweer is de brief komen ophalen. En die gaat nu mee met de civiele bescherming die het poeder zal onderzoeken in het laboratorium," legt Feys uit. "Daarna pas kan de brief naar de politie voor verder onderzoek naar ondermeer de afzender." Intussen wordt de ruimte ontsmet en klaargemaakt zodat het kantoor morgen terug open kan.

De Volkswoningen heeft kantoren in Aalst en Dendermonde.