Politie en parket blikken terug op drie weekends Tomorrowland: "Veilige editie met weinig incidenten"

Dat er minder drugdealers werden betrapt kan verschillende oorzaken hebben. Zo heeft de politie in vergelijking met de voorbije edities enkele drugcontroles meer moeten spreiden over de 3 weekends heen. "Er was trouwens niet alleen Tomorrowland, maar ook heel wat andere evenementen. En dus moesten we keuzes maken. Daarom hebben we bepaalde controles wat meer gespreid", zegt Peter Muyshondt, korpschef van de politiezone Rupel.

"Maar tegelijk wilden we het signaal geven dat je altijd en overal gecontroleerd kon worden, misschien heeft onze ontradingscampagne ook een effect gehad en waren er gewoon minder dealers op pad", aldus Muyshondt. "Dat is allemaal moeilijk uit te zoeken. Ik kan enkel vaststellen dat we een veilig evenement hebben gehad, dat is het belangrijkste."