Lange files bij autokeuringscentra Erembodegem en Sint-Denijs-Westrem, politie roept op niet meer te komen

Tijdens corona kon je in de autokeuringscentra enkel nog op afspraak terecht. Er was geen enkele dag waarop je zonder afspraak kon gaan. Vanaf nu is dat wel terug het geval. "In Oost-Vlaanderen gaat het om 3 dagen per week, verspreid over 9 verschillende keuringscentra", legt Sofie Vanhout uit. "Vandaag is dat in Erembodegem, Sint-Denijs-Westrem en Stekene. Morgen en vrijdag is dat in 6 andere centra." En daar hebben de mensen duidelijk op gewacht: in alle 3 de centra is het sinds vanmorgen een overrompeling.