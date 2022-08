Eerste schip met Oekraïens graan voor anker aan Turkse kust

Gisteren vertrok het schip nog vanuit de Oekraïense havenstad Odessa. Het was een opsteker voor Oekraïne want sinds het begin van de invasie door Rusland was er nog geen graan kunnen vertrekken. Weken is er onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland over de uitvoer van het Oekraïense graan, maar een akkoord kwam er pas na bemiddeling door de Turkse president Erdogan en de VN-topman Antonio Guterres.