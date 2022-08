Van bezoek aan dalai lama tot spandoek op Tiananmenplein: Pelosi schopt al 30 jaar tegen schenen van China

Dat het bezoek niet naar de zin is van China, is duidelijk. Maar dat deert Pelosi hoegenaamd niet. Ook in het verleden liet ze het niet na zich kritisch uit te laten over de Chinese autoriteiten, al dan niet met een opmerkelijke actie. Zo bezocht Pelosi meermaals de dalai lama die zelf strijdt tegen de Chinese onderdrukking in Tibet en wekte ze in 2019 de woede van Peking door dissidenten uit Hongkong te verwelkomen.