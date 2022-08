Russische troepen gebruiken grootste kerncentrale van Europa in Oekraïne als "nucleair schild" 

De Russische bezetting van de kerncentrale wekt heel wat frustratie op bij de Oekraïense strijdkrachten. Zo kunnen ze de pas geleverde Amerikaanse raketsystemen niet gebruiken om de Russen uit de fabriek te verdrijven. Ook enkele lokale politici reageren ongerust op de situatie. "Ze verbergen zich waar ze niet geraakt kunnen worden", vertelt Oleksandr Sajoek, de burgemeester van Nikopol aan The New York Times. "Waarom zouden ze anders in de faciliteit blijven? Een kerncentrale gebruiken als een schild is erg gevaarlijk."