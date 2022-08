Sint-Niklaas telt af naar Vredefeesten mét volwaardig ballonfestival 

Over precies een maand zal er opnieuw een volwaardig ballonfestival zijn tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas. Werken aan het stadhuis en corona zorgden er de afgelopen 3 jaar voor dat het ballonfestival niet, of toch niet helemaal, op de Grote Markt kon plaatsvinden. Maar als het weer het toelaat, zullen dit jaar opnieuw vanop 11 plaatsen op de Grote Markt ballonnen opstijgen.