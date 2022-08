Veertigtal automobilisten die in Menen zijn geflitst, krijgen boete terugbetaald door administratieve fout

Een van de bestuurders in kwestie ontdekte iets vreemds aan het voorstel tot minnelijke schikking. De locatie waarop de bestuurders geflitst werden was aangegeven met een verkeerd huisnummer. Een belangrijke fout, want het huisnummer dat in het voorstel stond ligt in een zone 70. De flitswagen zelf stond in een zone 50.