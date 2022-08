Maatregelen nadat blauwalgen gevonden worden in kanalen Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals

Daarnaast heeft de Vlaamse Waterweg ook beslist dat waterrecreatie niet meer toegelaten is om het risico op de verspreiding van giftige stoffen te vermijden. "Watersporten zoals zwemmen, waterskiën en waterpolo zijn niet meer toegelaten in de snelvaartzone op het kanaal Bocholt-Herentals omdat je in contact komt met het water", zegt Stinissen van de Vlaamse Waterweg. In het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is er geen verbod, maar daar raadt de Vlaamse Waterweg het af. Kajakken mag nog wel als je het water niet aanraakt.