Voorbereiding fusie tussen Tongeren en Borgloon verloopt vlot tot nu toe: bevolking zal binnenkort bevraagd worden

Volgens burgemeester Jo Feytons (Open Vld-Stroop) van Borgloon zijn er drie belangrijke punten: "Dienstverlening, financiën en personeel. Als het over dienstverlening gaat, dan is het de bedoeling dat de dienstverlening die nu in Borgloon is, daar te houden, en hetzelfde geldt voor Tongeren. Maar mensen van Borgloon moeten ook in Tongeren terecht kunnen en vice versa." Feytons verwacht wel dat gesprekken moeilijker worden als over personeel gesproken wordt.

De twee steden werken intussen al op enkele vlakken samen, zo is er één directeur voor de woonzorgcentra en ook de bibliotheken werken al samen.