VS-parlementsvoorzitter Nancy Pelosi wellicht vanavond toch in Taiwan: wat kunnen de gevolgen zijn?

In de 17e eeuw was dat Formosa enkele decennia een kolonie van de Nederlandse "Vereenigde Oost-Indische Compagnie" (VOC) die ook Indonesië koloniseerde. Paul Caron, een in Brussel geboren protestant van Franse afkomst, was daar zelfs een tijdje gouverneur. In 1662 werd het eiland echter veroverd door een Chinees-Japanse piraat, ene Koxinga of Zheng Chenggong, waarna Formosa een basis werd voor aanhangers van de in China gevallen Ming-dynastie (1368-1644) tegen de Qing-Mandsjoe-dynastie die in Peking aan de macht was gekomen. In 1682 viel een Chinees Qing-leger Formosa binnen en werd dat een onderdeel van het Chinese keizerrijk.