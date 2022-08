Vzw uit Aalter hangt zakdoek uit voor land- en tuinbouwers die het moeilijk hebben

Met de actie "Boerenzakdoek" wil vzw Boeren op een Kruispunt steun bieden aan land- en tuinbouwers met financiële of arbeidstechnische problemen. De actie ontstond in Nederland en waait nu dus over naar België. "De bedoeling is om landbouwers te steunen door een zakdoek aan de klink van je voordeur of raampje te hangen", vertelt directeur Els Verté.