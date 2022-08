Wie in Meise sluikstort, gras maait op zondag of hondenpoep niet opruimt, krijgt vanaf nu een boete

Het bedrag van de boete is afhankelijk van de begane overtreding en loopt op per inbreuk. "Wie hondenpoep laat liggen, zal een eerste keer 90 euro moeten betalen. Wie voor een tweede keer betrapt wordt krijgt een bedrag van 180 euro voorgeschoteld", zegt Van den Brande. "Voor het laten loslopen van een paard of ezel betaal je de eerste keer 150 euro, de tweede keer is dat al 300 euro. En wie zijn vuilnis op een verkeerd tijdstip buitenzet, mag 60 euro betalen."