Zeldzame kevers gespot in Hogenbos in Merelbeke

In het Hogenbos in Merelbeke zijn enkele zeldzame kevers gespot. In een bepaald stuk van het bos zijn onder meer de zandloopkever en de bastaardkever te vinden. Het gaat om een stuk bos dat de gemeente zo'n 2 jaar geleden aanplantte. Sindsdien neemt het aantal kevers snel toe. "Het is een indicatie dat zich hier mooie natuurwaarden aan het ontwikkelen zijn", weet vrijwilliger Bernard Van Eleghem.