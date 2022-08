Ooievaarsjong in Planckendael landt bij leeuwen en wordt doodgebeten: "Gebeurt nog bij jonge vogels die leren vliegen"

De jonge ooievaars vliegen dus voor het eerst rond in het park en kunnen dan verkeerd terechtkomen. "De kolonie ligt ons nauw aan het hart. Als ze in de problemen komen, proberen we ze op te vangen of weg te halen. Al is dat bij leeuwen wel moeilijk. Maar ze kunnen evengoed hun poot breken of in het water terecht komen en dan helpen we hen. We laten ze niet aan hun lot over."