Zwemvijver Klein Strand Jabbeke mag weer open nu blauwalgen verdwenen zijn

Het recreatiepark Klein Strand in Jabbeke trekt elke zomer veel volk en zeker op warme dagen is dat het geval omdat er kan gezwommen worden. Door blauwalgen in de zwemvijver kon dat de voorbije drie weken niet. Blauwalgen kunnen irritatie veroorzaken en je kan er zelfs koorts en darmklachten door krijgen.

Een gespecialiseerd bedrijf uit Duitsland heeft de blauwalgen kunnen verdelgen waardoor er de komende maanden weer zonder problemen kan gezwommen worden in de vijver. Een hele opluchting voor uitbater Jan Heus: "Het was de eerste keer dat die techniek in België gebruikt werd. We hebben er dan ook alles aan gedaan om die blauwalgen te bestrijden. Het ziet er goed uit! Je kan bijna door de zwemvijver heen kijken nu. We hopen, en we kregen ook die garantie, dat we de komende zes maanden niet meer zullen geplaagd worden door die dekselse blauwalgen."