Hulporganisatie Payoke ontredderd door historisch grote zaak van mensenhandel bij Borealis

"We hebben nu 174 erkende slachtoffers van mensenhandel op de teller staan in de zaak rond het chemiebedrijf Borealis", zegt Klaus Vanhautte, directeur van Payoke, op Radio 2 in Antwerpen. "Dit is een catastrofe. Historisch gezien is er in België nooit een zaak van mensenhandel geweest die zo groot is. Ik denk zelfs dat dit een van de grootste Europese zaken is."