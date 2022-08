50 euro waarborg bij reservatie in restaurant Leeuw in Hasselt: "Om echte rampscenario's te vermijden"

Een doktersafspraak, maar je komt niet opdagen? Dan moet je al langer toch een deel betalen. Die regel zal vanaf 16 augustus ook gelden in restaurant Leeuw in Hasselt. "We gaan vanaf nu werken met kredietkaartgaranties", begint uitbater Laurens Snykers. "Vorige week nog gingen we van 28 tafels naar 10 tafels, omdat er zoveel mensen op het laatste moment hadden geannuleerd, dat is echt om te huilen."