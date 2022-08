80 jaar geleden vertrok eerste trein vanuit Mechelen naar Auschwitz: "Mensen hebben zich zelf aangemeld"

Hoewel er in Mechelen 999 mensen op de trein gestapt zijn richting Polen, kwamen er in Auschwitz-Birkenau toch maar 998 aan. "Een meisje van 16, Hanna Karpowitz, was ontsnapt", vertelt Baum.

"Ze is weer opgepakt en is met het tweede transport vertrokken. Daarna hebben we niks meer van haar gehoord. Wat we wel weten is dat de helft van de mensen op het tweede transport bij aankomst meteen vergast is."