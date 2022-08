“Drenkeling” duikt op net voor zoekactie naar hem zou starten in kanaal in Oostkamp

In Moerbrugge is vanmorgen een man van 46 zijn fiets en gsm komen ophalen net voor een zoekactie zou starten om hém te zoeken in het kanaal. De man was afgelopen nacht in beschonken toestand met zijn elektrische fiets in het kanaal beland. Hij raakte er zelf uit, maar kreeg zijn fiets niet uit het water. Dus keerde hij vanmorgen terug, net toen er een zoekactie naar hem zou beginnen.