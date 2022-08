Aannemer stelt opgepompt grondwater van bouwwerf in Leuven gratis ter beschikking van publiek

Op vraag van de stad heeft de aannemer nu een grote watercontainer geplaatst op het bouwterrein. Daarin wordt het opgepompte grondwater opgevangen. Iedereen die dat wil, kan het water gratis komen aftappen. Enkele landbouwers hebben inmiddels de weg naar de werf gevonden en ook de groendienst van Leuven komt zich hier een vijftal keren per dag bevoorraden. "Met dit water besproeien we de bomen, de planten en de bloemen in het stadscentrum", zegt Carlos van de Leuvense groendienst. "We verbruiken zo gemiddeld 5.000 liter grondwater per dag."