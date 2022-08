Man riskeert twee jaar cel na diefstal van stuk zalm in Wemmel

Het openbaar ministerie eist 2 jaar cel tegen de man, die op 8 juni werd opgepakt op straat in Wemmel. “De man had in een traiteurszaak een stuk zalm gestolen”, aldus openbaar aanklager Carol Vercarre. “Volgens de gerant was de beklaagde duidelijk dronken. Kort nadien zag een getuige hoe de verdachte probeerde in te breken in een woning. De man werd door de politie aangetroffen in een fluohesje, dat hij had gestolen op een bouwwerf even verderop, samen met een rugzak van een van de arbeiders. De man wordt ook verdacht van een tweede poging tot inbraak in de buurt.”